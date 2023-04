Iute juht Tarmo Sild: intressimaksete viivitus tekkis Iutest mitteolenevatel põhjustel

Eesti finantstehnoloogia ettevõtte IuteCredit Europe selgitab, et võlakirjade 6. aprilli intressimaksed on viibinud ettevõttest mitteolenevatel põhjustel. Iute edastas raha ja instruktsioonid tähtaegselt rahvusvahelisele makseagendile 2021/2026 võlakirjade intressimaksete ja 2019/2023 võlakirjade vahetusega seotud makseteks.

IuteCrediti võlakirjade puhul on tegemist välisvõlakirjaga, kuna nendega kaubeldakse lisaks Tallinna Nasdaqi börsile ka Frankfurdi börsi reguleeritud nimekirjas. Intressimakse väljub ühe hulgimaksena Iute kontolt Luksemburgis, kust edasi liigub see etapiti järjest väiksemateks maksepakkideks jagunedes erinevatesse vahepankadesse ja nende kaudu lõpuks tuhandete investoriteni eri riikides. Osaliselt on hulgimaksete töötlemises ka käsitööd.