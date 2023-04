Buffett suunas investorite tähelepanu Jaapani aktsiatele

Berkshire emiteeris ka Jaapanis jeenides võlakirju, kus intressitase on madal. Ettevõte emiteeris erineva kestvusega võlakirju. 30-aastaste võlakirjadega sai Berkshire Hathaway laenu 2,325 protsendiga, mis on kogu võlakirjade kestvuseks fikseeritud.

Buffetti ettevõttet toetavad krediidiretingud, mis on Berkshire Hathaway'l kõrgemad kui Jaapani valitsusel.

Buffetti kestev tähelepanu Jaapani aktsiatele viitab, et tõusva päikese maal on investoritele pakkuda kaugelt enamat kui odavust.

Tokio börsil oli enam kui tuhande ettevõtte aktsiad, mille aktsia maksis vähem ettevõtte raamatupidamislikust väärtusest. Jaapani ettevõtted püüavad olukorda muuta, et nende väärtustasemed paraneks. Et Buffett seal tegutseb, viitab, et alahinnatus võib olla põhjendamatu.

«Ärge seda viga küll tehke, kui arvate, et Buffettile meelitavad paljud Jaapani vaid raamatupidamisväärtusest odavamad aktsiad,» ütles CLSA Securities Japan strateeg Nicholas Smith Bloombergile. «Ta otsib kvaliteetaktsiaid, mis on hästi juhitud ning mis genereerivad suurt positiivset rahavoogu.»

Tõenäolisem kui see, et Buffett otsiks veel juurde Jaapanist uusi aktsiaid, on seni ostetud ettevõtetes aktsiate juurde ostmine.

Reedel tõusid näiteks Buffetti poolt investeeritud ettevõtete Itochu ja Marubeni aktsiad umbes neli protsenti, uute rekordtasemeteni.

Goldman Sachs lisas, et tõenäoliselt jäävadki viletsate fundamentaalnäitajatega ettevõtted kaotama. Seevastu meeldib neile laevandusgigant Nippon Yusen KK ja terasetootja Nippon Steel, kellel on kõrge dividenditootlus, head kasumimarginaalid ja atraktiivne omakapitali tootlus. Samuti on nendel aktsiatel madal hinna-raamatupidamisväärtuse suhe.

«Viimase paari päeva jooksul on näha investorite tähelepanu ettevõtetele, mis pakuvad kombinatsiooni nii väärtusest kui kvaliteedist,» kirjutasid Goldman Sachsi analüütikud Bruce Kirk ja Kazunori Taebe.

JPMorgani Chase hinnangul tunneb Buffett tõenäoliselt huvi ettevõtete vastu, kelle omakapitali tootlus ületab kapitalikulu. Lisaks meeldivad talle raharohked ettevõtted, mis on alahinnatud. Tema poolest sobiksid sellesse nimekirja Mitsubishi Electric, Dai Nippon Printing ja Toppan.