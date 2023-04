Noor küsib, ekspert vastab: mida võiks teada pensionist?

Mul on II sammas olemas. Kas nüüd on pension kindlustatud?

Kui Sul on I ja II pensionisammas, hakkad saama pensioni, mis ulatub vaid umbes 40%-ni Sinu pensionieelsest sissetulekust. See tähendab, et kui läheksid homme pensionile, oleks Sinu pension viimasest kuupalgast enam kui poole väiksem.

Et saaksid senist elatustaset säilitada, oleks aga vaja umbes 65–70% sissetulekust. Seega kui Sa praegu juba töötad, siis on mõistlik avada juurde ka III sammas. III sammas on Sinu isiklik rahatagavara ning selle eelis on see, et Sul on võimalik selle sissemaksetelt tulumaks tagasi saada. Tulumaks tagastatakse summalt, mis ei ületa 15% Sinu aastasest brutosissetulekust ega 6000 eurot aastas. Näiteks investeerides iga kuu 50 eurot (ehk 600 eurot aastas), saad tulumaksutagastusega riigilt tagasi 120 eurot, mille saad uuesti kasvama panna. See muudab investeerimise III samba kaudu väga atraktiivseks.

Pensionini on nii palju aega. Miks ma peaksin sellele ikkagi juba praegu mõtlema?

Tundub tõesti, et praegu on aega piisavalt. Kui tahad aga pensionipõlve nautida, reisida ja hobidega tegeleda, siis selleks on ka raha vaja. Ilmselgelt riiklikust pensionist selle jaoks ei piisa ning II sambast jääb samuti väheks.

Mida noorem oled, seda väiksemate summadega saad alustada ning seda enam on kogumiseks aega. Lihtne näide: kui tahad 65. eluaastaks kokku saada 100 000 eurot, siis 20. aastate alguses igakuiselt alla 40 euro panustades on see väga vabalt saavutatav. Kui võtad viis-kuus aastat hoogu, pead igakuise panuse juba kahega korrutama. Niisiis täna mõnekümne euroga alustades võib 40–45-aastaselt pensionikontol olla päris korralik summa.

Nagu näed, on oluline pensioniks valmistuda igaühel olenemata vanusest. Kaval oleks aga sellele võimalikult varakult mõelda, sest nii investori kui ka pensioniks koguja kõige parem sõber on aeg. Mida varem alustad, seda parema tulemuseni võid jõuda.