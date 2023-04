Korea võimud kiirustavad võitlema pangapaanikat õhutavate sõnumitega

Koreas levivad kuuldused, et kaks börsil mitte olevat panka – Welcome Savings Bank ja OK Savings Bank – kannavad kahjusid. Kuulujutud levisid mobiilisõnumitena, milles öeldi, et pangad plaanivad lõpetada raha väljamaksed, kuna olevat saanud triljon woni suuruse ehk ligi 800 miljoni eurose kahjumi. Sõnumites rõhutatakse klientidele vajadust võtta kohe pangast raha välja, kirjutab Bloomberg.