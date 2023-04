Viljar Arakas lahkus EfTENi tegevjuhi kohalt

Pika ajalooga investeerimisfirma

«Rahatrükk on asendunud viimaste aastakümnete kiireima intressitõusuga ning kinnisvarasektor on löögi all sisuliselt üle maailma. Esimese intressitõusu lainega said pihta need ärikinnisvara ettevõtted, kellel on kõrge võlakoormus ning kes on laenanud võlakirjaturgudelt. Eften on olude muutumiseks valmistunud juba aasta aega ning lähiajal on meie fookus eelkõige finantsraskustesse sattuvate kinnisvaraprojektide võimalikul ülesostmisel,» lisas ta.