Hagen Bikes kahekordistas rataste müügi

«Saame tõdeda, et taas liigume natuke graafikust ees, ületades eelmise aasta tulemusi mitte kahe-, vaid peaaegu kolmekordselt. Kuigi tulemused on protsentuaalselt ilusad, siis ambitsioon ja tellimuste arv lubaksid teha tugevamaid tulemusi,» kommenteeris tulemust Hagen Bikesi asutaja Kaspar Peek.

Märtsi laekunud ettemaksed on üllatuslikult madalamad, kui oodati, lisas Peek. «Meie õnneks on nüüd selge, et tegemist oli üle-euroopalise külmalaine tulemusega ning aprilli alguses välja toonud päike on juba märtsi vajakajäägi tagasi teinud.»