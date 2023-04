Boeingu aktsia langes järjekordse 737 MAXi probleemi tõttu

Boeingu tarnija teatas lennundusgigandile, et mõnedel kinnitusdetailidel kasutati «mittestandardset tootmisprotsessi», teatas ettevõte, lisades, et probleem ei tekita «otsest lennuohutusprobleemi».

«Me eeldame, et lähiajal on 737 MAXi tarned väiksemad, kuni see vajalik töö on lõpetatud.»