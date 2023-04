Klassikalised autod on kogumas üha enam populaarsust investeeringutena

Knight Franki 2023. aasta jõukuse aruande kohaselt on vanaautode väärtus märkimisväärselt tõusnud, edestades teisi luksuskaupu, nagu vein, kellad ja kunst. Viimase kümne aasta jooksul on klassikaliste autode väärtus tõusnud muljetavaldavad 185%, mis on haruldaste viskide järel teine kõige suurema tootlusega varaklass.