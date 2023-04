Storent Holdings plaanib uue võlakirjaemissiooniga kaasata väikeinvestoreid

«Asutasime esimese ehitusseadmete rendiettevõtte Lätis 17. aprillil 2008. Olen uhke, et 15 aastaga oleme arenenud kaasaegseks ehitusseadmete rendiettevõtteks, mis tegutseb viies riigis ja suudab pakkuda oma klientidele esmaklassilisi rendilahendusi,» ütles Storenti kaasasutaja ja Storent Holdings'i juhatuse liige Andris Pavlovs.

«See oli suurepärane võimalus ühendada mõlema ettevõtte teadmised ja finantsvahendid, et jätkata Storent Holdings'i arengut oluliselt kiiremalt ja kasumlikumalt. Storent Investments AS-il ja selle tütarettevõtetel on kaasaegne rendipark, suur rendipunktide võrgustik, laiaulatuslik kliendibaas, väga hästi sissetöötanud kaubamärk, kogenud meeskond ja digitaalne oskusteave. SEL Investments SIA ja selle kaks tütarettevõtjat omavad umbes 50% Storent Holdings'i poolt hallatavast ehitusseadmete laevastikust,» lisas Pavlovs.

«Storent Investments emiteeris võlakirju esimest korda juba 2017. aastal. Täna valmistab Storent Holdings ette oma esimest võlakirjaemissiooni, mis on suunatud ka jaeinvestoritele kogu Baltikumis. Otsus tuleneb jaeinvestorite märkimisväärsest huvist sellise finantsinstrumendi vastu ning meie edasistest arengu eesmärkidest. Investeering Storenti on investeering kaasaegsete, turvaliste ja jätkusuutlike ehitusseadmete rendiprotsesside arendamisse Baltikumis ja Põhjamaades,» märkis Pavlovs.

2022. aasta auditeerimata korrigeeritud konsolideeritud finantsnäitajate kohaselt ulatus Storent Holdings'i kogukäive 45 miljoni euroni ning ettevõtte puhaskasum oli 9,5 miljonit eurot, millest 6,9 miljonit eurot moodustas ühinemisest saadud kasum. Äsja ühinenud Storent Holdings'i finantssuhtarvud on oluliselt kõrgemad, kuna enamik Storenti poolt hallatavatest seadmetest on nüüd konsolideeritud ühte ettevõttesse. Edaspidi keskendub Storent Holdings jätkuvalt olemasolevatele turgudele Baltikumis, Soomes ja Rootsis.

Emissioon on esialgselt struktureeritud võlakirjaprogrammina, mille kogumaht on kuni 15 miljonit eurot ja mille iga osa on seejärel lubatud noteerimiseks ja kauplemiseks Nasdaq Riga ametlikus võlakirjade nimekirjas. Ettevõte kasutab laekunud vahendeid uuteks investeeringuteks, edasisteks ühinemisteks ja omandamisteks ning oma kohustuste refinantseerimiseks.