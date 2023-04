Saunum tuleb sügisel turule uue põlvkonna kerisega

Seadmes on kasutatud tehnoloogiaid ja lahendusi kõikidest neljast Saunumi patendist (sh kaks registreeritud patenti). Kokku on uue kerise arendusse investeeritud üle 20 000 töötunni.

«Usume, et tegemist on kõige parema kerisega, mis eales loodud. Saunum Saunas OÜ peakonstruktor Meelis Undi juhitud meeskond on valmis saanud tehniliselt ja funktsionaalselt suurepärase seadmega,» ütles Saunum Groupi juhatuse liige Henri Lindal.

«Uue seadme arendamise lähteülesandeid oli algusest peale neli: 1) kaotada ära õhulõõr, samas säilitades hinnatud Saunumi õhusegamise funktsioon; 2) luua seade, mis on mugav paigaldada ja kasutada; 3) arendada keris, kus kerise juhtautomaatika on seadme sees; 4) luua seade, mis on igas mõttes ohutu ning mida on USA ja Euroopa sauna elektrikeriste standardite kohaselt kiiresti võimalik sertifitseerida. Minu hinnangul on kõik need eesmärgid kas täidetud või täitmiseks eeldused loodud,» lisas Lindal. «Sertifitseerimisega tehakse algust mai kuus ning Euroopa turgudele esimene partii toodetakse juba eeloleval suvel. Põhja-Ameerika jaoks loodame valmis olla samuti veel sel aastal,» võttis Lindal lähiaja plaanid lühidalt kokku.