USAs algas kole tulemuste avaldamise hooaeg

Analüütikud ootavad, et ettevõtete esimese kvartali tulemused tulevad koledad. S&P 500 indeksisse kuuluvatelt ettevõtetelt oodatakse kaheksaprotsendist kasumite kahanemist. Samas Bloomberg Intelligence'i strateegide Gina Martin Adamsi ja Wendy Soongi sõnul peaks see ka olema tulemuste madalpunkt.

Tänavu on investorid ajanud S&P 500 indeksi kaheksa protsenti üles, lootes tagasihoidliku majanduskasvu aeglustumist ja USA keskpanga intressimäära tõusu lõppu. Kuid selleks on tarvis, et palju asju laabuks. Näiteks ei tohiks korduda märtsikuine pangandust raputanud torm ning tarbimine peab seisma vastu kestlikule inflatsioonile ja aeglasemale majanduskasvule.

Skeptikud aga väidavad, et analüütikute ootused ettevõtete tulemuste suhtes on jätkuvalt liiga roosilised ning ennustavad, et kui see jõuab investoritele kohale, tuleb börsi kukkumine.

«Ralli võib jätkuda, kuid see pole minu baasstsenaarium,» ütles GAMA varahalduse globaalne maksuportfelli juht Rajeev De Mello. «Minu vaade on ettevaatlik. Praeguses majandustsükli faasis on palju ebakindlust.»

Ta märkis, et pangandussüsteem koges stressi, mis meenutab, et rahapoliitika karmistamisel on soovimatud kõrvalmõjud.

Bloomberg soovitab alanud tulemuste avaldamise hooajal keskenduda viiele teemale.

Stress panganduses

Paljude investorite huviorbiidis on mitmete USA piirkondlike pankade häving. Nüüd on paslik hinnata, kuidas see mõjutab ettevõtteid. Sama huvitav on see, kuidas rahapoliitika karmistamine mõjutab kasumeid.