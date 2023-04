Alphabeti väärtus langes järsult, kuna Samsung kaalub Google'i otsingu asendamist

New York Times'i poolt nädalavahetusel avaldatud raport tõi esile, et Google'i 162 miljardi dollari väärtusega otsingumootori äritegevus seisab silmitsi kasvavate väljakutsetega Bingi poolt. Bing on seni olnud väikese turuosaga, kuid see on viimasel ajal tõusnud esile pärast tehisintellekti tehnoloogia integreerimist.