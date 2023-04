Baltic Horizon Fondi puhasväärtus suurenes

Baltic Horizon Fondi osaku puhasväärtus (NAV) 2023. aasta märtsi lõpu seisuga on 1,1156 eurot osaku kohta ehk osaku puhasväärtus kasvas võrreldes eelneva kuu lõpu seisuga 0,1 protsenti ja fondi kogu puhasväärtus on 133,5 miljonit eurot; fondi aktsia raamatupidamislik puhasväärtus ilma edasilükkunud tulumaksukohustust ja intressiderivatiivide õiglast väärtust arvestamata (EPRA NRV) 2023. aasta märtsi lõpu seisuga on 1,1668 eurot osaku kohta, mis tähendab 1,3 protsenti langust viimase kuuga.