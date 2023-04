Baltic Horizon Fondi puhasväärtus tõusis

Fondi aktsia raamatupidamislik puhasväärtus ilma edasilükkunud tulumaksukohustust ja intressiderivatiivide õiglast väärtust arvestamata (EPRA NRV) on märtsi lõpu seisuga 1,1668 eurot osaku kohta, mis tähendab 1,3 protsenti langust viimase kuuga.

Fondi märtsi auditeerimata üüritulu oli 1,4 miljonit eurot ehk sama palju kui kuu varem. Neto üüritulu on indekseerimise toel võrreldes veebruariga kasvanud 3 protsenti. Fond kajastas märtsis auditeerimata konsolideeritud puhaskasumit 500 000 eurot.

Märtsi lõpus moodustasid fondi raha ja raha ekvivalendid 7,5 miljonit eurot. Eelmise aasta lõpu seisuga oli see 5,3 miljonit eurot. Fond on investeerinud täiendavalt 100 000 eurot Galerija Centrsi toiduhalli renoveerimisse ja 100 000 miljonit eurot Meraki üürniku sisustustöödele. Tegevuskulud on täielikult kaetud renditegevusest tekkivate rahavoogudega.