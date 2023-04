Indias ootasid andunud fännid esimese Apple’i poe avamist

Rahvast tuli India erinevatest piirkondadest, et heita pilk Apple’i juhatuse esimehe Tim Cooki poolt täna pidulikult avatavale India esimesele Apple'i poele, mille müügipind ulatub 2600 ruutmeetrini.

«Meeleolu on hoopis teine,» ütles 23-aastane Aan Shah Reutersile. Ta tuli kohale Ahmedabadist. «See pole nagu mingis tavalises poes ostmine. Pole võrreldav. Ma olen nii vaimustunud.»

Seni on ta käinud Apple’i poodide avamisel New Yorgis ja Bostonis, kus ta kord kohtus ka Tim Cookiga.

Apple on seni kokku puutunud India bürokraatiaga, mis takistas poodide avamist, kuid see on nüüd murtud. Seetõttu müüs ettevõte alates 2020. aastast Indias vaid e-poes.