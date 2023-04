Riia börsi alternatiivturule jõudsid kalatööstuse võlakirjad

Banga võlakirjaemissiooni maht on 2,5 miljonit eurot. Ühe võlakirja nimiväärtus on 1000 eurot, aastane intressimäär on 6% ja intressi makstakse välja kvartaalselt. Võlakirjade lunastamistähtaeg on 2025. aasta mais.

«Tervitame Bangat Balti First North turule tulemise puhul! Kalatööstus on alati mänginud tähtsat rolli Läti majanduse arengus ja eriti hea meel on näha, et börsi abil saab kasvuks hoogu juurde kohalik tööstusettevõte,» ütles Nasdaq Balti börside juht Daiga Auziņa-Melalksne.

«Võlakirjadega kaasatud raha võimaldab meil laiendada tootmishooneid, osta uut tootmistehnikat ja tõsta konkurentsivõimet rahvusvahelistel turgudel. Banga toodete vastu on suur nõudlus paljudes riikides üle maailma. 2022. aastal kasvas ettevõtte müügitulu võrreldes möödunud aastaga 33%,» ütles Banga juhatuse liige Ingus Veckāgans.

«On olnud rõõm näha Banga arengut viimaste aastate jooksul, samuti näha nende julgust kaasata raha kapitaliturult. Banga võlakirjaemissiooni vastu oli märkimisväärne huvi nii Läti jae- kui institutsionaalsete investorite poolt. Pakkumine märgiti 1,4 korda üle, mis näitab kohalike investorite tugevat toetust hästi juhitud tööstusettevõttele,» ütles Signet Banki investeerimisosakonna juht Kristiāna Janvare.