Wise valmistas pettumuse, aktsia kukkus

Ettevõtte finantsjuht Matt Biers ütles, et teda küll ei üllata, et suuri summasid liigutavad kliendid on vähem aktiivsed. Tavaliselt paneb neil raha liikuma kinnisvara või investeeringute ost või müük. Kuna nüüd majandusväljavaade on halvem kõrgemate laenukulude ja inflatsiooni tõttu, on kunded vähem aktiivsed.