Hiinlased panevad raha kummalisse kohta, millest nad arvavad aru saavat

Zhu otsib kummalise kujuga kõrge reitinguga rubiine, lootes, et aja jooksul lähevad sellised kivikesed kallimaks. Ja ta pole üksi.

Kasvav väärismetallide huvi on ohumärk, sest Hiina loodab oma majanduse käima tõmmata tarbimisega. See aga ei pruugi toimida. Juveelide ja kulla atraktiivsus on kasvanud, sest Silicon Valley Bank hävis ning Credit Suisse kaotas usalduse ning liideti.