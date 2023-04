Pikaajalise rahakoguja küsimus - III sammas või investeerimisfond?

Investeerimisfondide eeliseks on riskide jaotamine, sest investeeringuid tehakse paljudesse erinevatesse ettevõtetesse. Samuti on tehingud fondidega ja nende hoidmine väärtpaberikontol tasuta, kusjuures investeerida saab kas või ühe euro kaupa. Erinevalt III sambast saab Roburi fondides kasvavat raha sobival hetkel välja võtta ning tulumaksu tuleb tasuda vaid teenitud tulult ehk kasumilt.

Tuleb aga arvestada, et investeerimisfondide tootlus on kõikuv ning sõltub finantsturgudest. Seega kui majandus kasvab, siis on enamasti fondide tootlus näiteks tavapärastest tähtajalistest hoiustest märkimisväärselt kõrgem, kuid kui majandus langeb, siis võib tootlus olla hoiustega võrdne, madalam või hoopis negatiivne. Kuigi aktsiaturgude languse eest investeerimisfondide vara kaitstud ei ole, siis oma investeeringute väljamaksete eest kaitseb kuni 20 000 euro ulatuses samuti Tagatisfond. Investeerimisfondi valikul tuleb seetõttu arvestada oma riskiisuga. Abiks on Swedbanki lehel olev küsimustik ja samuti võib broneerida aeg investeerimisnõustamisele.

Kokkuvõttes on tõusnud inflatsioonimäärad hea algus pikaajalise investeerimisega alustamiseks. III samba puhul on suurimaks eeliseks igal aastal saadud tulumaksutagastus, samas Roburi fondid pakuvad rohkem paindlikkust. Igal juhul on mõistlik investeerimisega alustada kohe, sest rahakoguja suurimaks sõbraks on aeg - mida varem alustada, seda kõrgem on tulevikus liitintressi abil teenitud tulu.