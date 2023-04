Suurbritannia soovib saada maailma krüptoraha keskuseks

Ühendkuningriik soovib end positsioneerida krüptosõbraliku riigina, et meelitada valdkonnas tegutsevaid ettevõtteid riigis äri ajama. Eelmisel aastal ütles Ühendkuningriigi toonane rahandusminister, praegune peaminister Rishi Sunak, et tema eesmärk on muuta Suurbritannia krüptovaratehnoloogia üleilmseks keskuseks.

«Me oleme saanud tagasi kontrolli oma seaduste üle. See on miski, mis Ühendkuningriigil aastakümneid puudus,» ütles Griffith CNBC-le, viidates Suurbritannia lahkumisele Euroopa Liidust 2020. aastal.

Krüptoärimehed soovivad seadusi

Krüptoettevõtete esindajad ütlesid CNBC-le, et soovivad oma valdkonnas suuremat õigusselgust ning et riigid kehtestaksid konkreetsed krüptovarasid puudutavad seadused. Muu hulgas soovivad nad, et käibele võetaks krüptomündid, mille väärtus on tagatud finantsvaradega, näiteks võlakirjadega.