Ekspert: maksumuudatused tõstavad uusarenduste korterite hindu

Ta lisas, et kinnisvaraturu tehingud on seni olnud pigem läbimõeldud ja stabiilsed. Maa-ameti tehingute registri järgi nii 2022. aasta viimase kvartali kui selle aasta esimese kvartali ostu-müügitehingute maht on Mureri sõnul stabiilselt üle 4000, jäädes 2022. aasta alguse mahule alla. «Kuna maa-ameti tehingute info kajastab notariaalseid asjaõiguslepinguid, ei peegelda need veel möödunud aasta keskel alanud müügitehingute langust ning ilmselt näeme lähematel kuudel nende lepingute mahu kahanemist. Tänasel turul sõlmitakse taas rohkem võlaõiguslikke lepinguid, mis jõuavad asjaõigusteks järgmise kaheteist kuu jooksul,» selgitas Murer pressiteates.