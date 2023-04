Coop Pank tegi võimsa tulemuse

«Näeme, et keskpankade poolt jahutatavas majanduskeskkonnas on Eesti pankade laenuportfellid turuüleselt langustrendis. Seevastu Coop Panga laenuportfell kasvas kvartaliga 46 miljoni euro võrra, millest ligi pool tuli kodulaenust. Oleme seitsme aastaga jõudnud positsiooni, kus Eestis väljastatavatest kodulaenudest tuleb täna iga kümnes laen meilt. Sama osatähtsus on Coop Pangal ka autoliisingu turul. Mõnevõrra tagasihoidlikumat mahtude kasvu näitas esimeses kvartalis ärilaen. Näeme, et ärikliendid on hetkel äraootavas positsioonis – laenupakkumisi küll võetakse, kuid lepingusse minnakse nendega pigem ettevaatlikult,» märkis ta. «Samuti näeme, et meie laenuportfell püsib kvaliteetne: suuri muutusi klientide maksekäitumises, võlglaste arvus ega ka laenude allahindlustes ei ole toimunud. Kuigi oleme laenukahjude tekkimiseks valmistunud, pole kindel, kas ja kui suures mahus me neid Eesti turul tegelikult näeme. Pigem kinnitavad viimased kvartalid, et laenukliendid suudavad muutunud oludega hakkama saada.»