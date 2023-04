Livonia investeerib Euroopa juhtivasse taaskasutus- ja paberkottide tootjasse

Bagfactory tegevjuhi ja kaasasutaja Gvidas Krolise sõnul võimaldab Livonia investeering kiirendada Bagfactory jõudsat kasvu: «Ettevõtte kasv on kiirenemas. 2021 aastal valmistasime 36 miljonit ühikut, 2022. aastal 50 miljonit ning selleks aastaks on veel suuremad mahud plaanis. Meil on globaalselt kliente 23 riigis, sealhulgas tuntud rahvusvahelised kaubamärgid ja suurimad jaemüügiketid. Investorit otsides nägime rahvusvaheliste investorite suurt huvi, kuid kõige tugevamat sünergiat tundsime Livoniaga. Jagame sarnast suhtumist jätkusuutlikkusesse, innovatsiooni ja ettevõtte ehitusse – need olid peamised tegurid, mis mõjutasid partneri valikut järgmiseks arenguetapiks,» selgitas Krolis.