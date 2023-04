Nokia kehvad tulemused kukutasid aktsiat

Viidates suurenenud müügile, ütles tegevjuht Pekka Lundmark, et esimene kvartal andis Nokia jaoks tugeva alguse 2023. aastale, kuid tulevikku vaadates on näha mõningaid märke sellest, et majanduskeskkond hakkab klientide kulutusi mõjutama.

«Arvestades jätkuvat vajadust investeerida 5G-sse ja kiudoptikasse, näeme seda eelkõige ajastuse küsimusena,» ütles Lundmark avalduses. «Sellegipoolest säilitame oma kuludistsipliini, et tagada, et suudame selles ebakindluses edukalt navigeerida.»

Ta kinnitas, et Nokia säilitab oma varem antud väljavaate ülejäänud aastaks. «Oleme jätkuvalt graafikus, et saavutada järjekordne kasvuaasta, nii et meie väljavaated jäävad muutumatuks, eeldades, et kasumlikkus on teisel poolaastal tugevam kui esimesel poolaastal,» ütles Lundmark.