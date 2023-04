Aktsiaturud on autotööstuse murede ja majandushirmude tõttu languses

Languste taga on suuresti autotootjad, mille aktsiahinnad said tugeva löögi pärast seda, kui Tesla teatas esimese kvartali kasumi kukkumisest, kuna järsud hinnaalandused vähendasid Elon Muski elektriautode ettevõtte kasumimarginaale.

Turud on viimastel päevadel olnud optimistlikud, et keskpangad, eriti USA Föderaalreserv, suudavad oma intressimäärade tõstmise püüdlusi peagi lõpetada pärast seda, kui andmed näitasid inflatsiooni aeglustumist.

Kuid investoreid raputas sel nädalal uudis, et Ühendkuningriigi inflatsioon püsis märtsis üle 10 protsendi toiduainete hinnatõusu tõttu. Need teated on õhutanud panuseid, et Inglismaa keskpank tõstab järgmisel mais toimuval kohtumisel taas intressimäärasid.