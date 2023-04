Nordeconi juhatus saab uue liikme

«Tarmo kogemus ja värske pilk on Nordeconile vajalik, et liikuda oma strateegias järgmiste oluliste verstapostideni. Oleme kiiresti kasvanud ning jätkuvalt on meie fookuses mahukad ja keerulised ehitusobjektid, mille ette valmistamiseks ja ellu viimiseks on Nordeconis suurepärane inseneride tiim,» sõnas Gerd Müller, Nordecon AS juhatuse esimees. «Tarmost saab sellele tiimile oluline ja väärtuslik uus liige, et aidata viia ehitustegevuse planeerimine ja juhtimine süsteemselt andmepõhiseks ja tõsta ehitustegevuse juhtimise efektiivsust.»