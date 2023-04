Binance’i juht: Uus ELi krüptoregulatsioon teeb Euroopast maailma Web3-liidri

Selle nädala Euroopa Parlamendi hääletus krüptovara-turgude regulatsiooni (Markets in Crypto-Assets ehk MiCA) rakendamise üle oli tärkavale Web3 ja krüptotööstusele märgiline hetk. Regulatiivne maastik on teinud suure sammu edasi ja see on positiivne nii kasutajatele kui ka tööstusele. MiCA toob regulatiivse selguse maailma ühele suurimale turule ja muudab terve ELi Web3-ettevõtete jaoks atraktiivseks kohaks, kus teha innovatsiooni.

Mõned reguleerivad asutused on püüdnud traditsioonilisi finantseeskirju jõuga krüptole kohandada. MiCA näol on aga tegemist krüptovarade jaoks kohandatud reguleeriva raamistikuga. Teisisõnu, arvestatakse nüüd krüptovarasid uue varaklassina. See on õige lähenemisviis rakendamaks meetmeid, mis kaitsevad tarbijaid, tagavad turgude tõhusa ja õiglase toimimise. Samas säilivad plokiahela kui uuendusliku tehnoloogia eelised – parem juurdepääs rahalistele vahenditele kõigi inimeste jaoks, kiiremad ja odavamad maksed ning uute töökohtade loomine.

MiCA regulatsioon puudutab vaid tsentraliseeritud teenuseid. Arutelu selle üle, kuidas reguleerida detsentraliseeritud finantsteenuseid (DeFi) ja ka näiteks NFTsid, on jäetud õigustatult hilisemasse etappi.