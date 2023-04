Novatoursi omanik tutvustas uut äristrateegiat

Peadirektor Vitalij Rakovski märkis pressiteates, et üheks peamiseks valdkonnaks, kuhu Novaturas järgmisel kolmel aastal investeerib on tehnoloogiliste lahenduste ja automatiseeritud tööriistade kasutuselevõtt. «Reisikorraldust peetakse endiselt üheks kõige vähem digitaliseeritud turismivaldkonnaks kogu maailmas, sealhulgas ka Baltimaades. Küll aga soovime Novaturases olla uutes arendustes esirinnas,» selgitas Rakovski.

Rakovski rõhutas ka, et ettevõte võtab fookusesse veel ühe olulise aspekti oma strateegias, milleks on kliendikogemuse edendamine. «Pandeemia puhang on turul põhjustanud märkimisväärseid häireid, põhjustades reisijatele mitmeid ebamugavaid teenusekatkestusi. Lennufirmade täpsus on märkimisväärselt langenud ja teenuste kvaliteet on saanud tõsiseid lööke. Nõudlus reisimise järele on taastunud oluliselt kiiremini kui turismitööstuse suutlikus ja vajaliku pädevuse ja tööjõu kasv, mis ei ole taganud piisavat teenuse kvaliteeti,» nentis Rakovski.