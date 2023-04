Tehnoloogiagigantide tulemused raputavad börse

Kvartalitulemusi on oodata Microsoftilt, Metalt, Amaznonilt, Google’ilt ja Intelilt. Need viis aktsiat on andnud tänavu 2/3 S&P 500 tõusust, seega palju oleneb sellest, kuidas neil läks.

Wedbush Securitiese analüütikud ootavad, et tehnoloogiasektori suured võivad positiivselt üllatada. Sealt sektorist algas kulude kärpimine ja töötajate koondamine.

«Me usume ka seda, et tehnoloogiaettevõtete kvartalitulemuste hooaja kuumaks teemaks on tehisintellekti alane võidujooks,» kirjutasid analüütikud. «Investoreid huvitavad sellealased ambitsioonid ning kuidas selle abil on kavas kasumit teenida.»

Veel üheks kuumaks teemaks on USA võlalagi. Vabariiklased on valmis võlalage tõstma vastutasuks kulude kärbete plaanile. Samas tuletab see meelde varasemat võlalae janti, kus mängitakse kergekäeliselt USA valitsuse võimaliku maksejõuetusega. Nüüd võib juhtuda, et valitsusel saab raha prognoositust varem otsa, kuna maksulaekumised on nigelad, kirjutab Reuters.