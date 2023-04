Hagen Bikes muutis prognoose, nõrgemates tulemustes on süüdi Ukraina sõda

«Selle peaminepõhjus on Ukrainas alanud sõjast põhjustatud majanduse ebakindlus ning ka sõja alguse ajastus. Sõja algus jäi ajaliselt täpselt enne Hageni brändi ja tooteportfelli lansseerimist, mistõttu ei olnud meil võimalik jälgida oma meedia- ja turundusplaani,» teatas ettevõte. «Hageni esitlus ei olnud alanud sõja taustal uudisväärne. Sellest tulenevalt oli eelmise aasta kevad, mis on traditsiooniliselt Hageni käibenumbrite kõrghooaeg, hoopis madalhooaeg. Seda ilmestab fakt, et meie teise poolaasta müügitulu oli sisuliselt kaks korda suurem esimese poolaasta müügitulust.»