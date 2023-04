Tallink koondab Eestis ja Lätis sadu töötajaid

Kuhu laevad lähevad

Aprilli alguses teatas Tallink, et Läti lipu all sõitev Isabelle, mis alates möödunud aasta aprillist pakub Tallinna Vanasadamas ajutist majutust Ukraina sõjapõgenikele, prahitakse 1. juulist. Laev liigub aasta lõpuks Kanadasse Kanada ettevõtte käsutusse. Talllinki laevad on ka varem pakkunud kas ajutist majutust või transporditeenuseid näiteks Austraalias, Kanadas, Marokos.

«Viimastel keerulistel aastatel on meie laevade väljarentimine pakkunud arvestatavat alternatiivset sissetulekut ning loonud meile hädavajaliku puhvri ajal, mil reisipiirangud takistasid muud äritegevust,» selgitas toona Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene. Tema kinnitusel on Tallinki laevad ja meeskond end tõestanud nii maailmatasemel tippkohtumistel kui ka Ukraina sõjapõgenike ja asüülitaotlejate majutamisel. «Viimase kolme aastaga on senisest veelgi selgemaks saanud see, et meie laevade prahtimine on oluline osa meie äritegevusest,» lisas Nõgene.