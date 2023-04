Käes on aeg Euroopa aktsiate müümiseks, tõusuruumi peaaegu pole

Strateegid näevad maailma mustades toonides, kuigi Stoxx 600 indeks on tänavu tõusnud kümme protsenti. Bloombergi strateegide küsitlus näitab, et 15 ennustaja keskmine indeksi hinnasiht on 450 punkti, mis tähendaks indeksi reedesest sulgemisväärtusest nelja protsendist langusruumi.

«Rahapoliitikat on karmistatud 40 aasta järsumas tempos, mis toob laenu ja rahaolude järsu halvenemise,» prognoosis Bank of America strateeg Milla Savova. «See peaks viima lähikuudel majanduslanguseni, mis omakorda paneb investoreid küsima suuremat riskipreemiat.»

Kui märtsis ootasid Bank of America strateegid Stoxx 600 aasta lõpu väärtuseks 430 punkti, siis nüüd vaid 410 punkti, mis teeb langusruumiks 13 protsent. Selle pangamaja vaate kohaselt saabub aktsiaturu madalpunkt neljandas kvartali algul, kui majandustsükkel sillutab põhja ja viib indeksi 365 punktini.

«Meie arvates tähistab see järgmist suurepärast ostuvõimalust, kuna agressiivsem rahapoliitika hakkab taanduma, millest saab kasvuhoo mootor,» märkis Savova Bloombergile.

Euroopa aktsiad on suutnud maha raputada kogu USA pankade ja Credit Suisse’i probleemide mõju. Aprillis tõusis aktsiaindeks kõrgeimale tasemele alates 2022. aasta veebruarist, kuna Hiina majandus taastub ning keskpankade kiire sekkumine peatas panganduskriisi leviku. Kuid probleeme jätkub, sest tööstussektori olukord halveneb ja inflatsioon on nii kõrge, et keskpangad ei saa peatada intressimäärade tõstmist.