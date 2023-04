Harju Elekter jõudis kasumisse

«Harju Elektri aruandekvartali müügitulu kasvu ja kasumlikkust on tuntavalt mõjutanud äriprotsesside ülevaatus, tootmisefektiivsuse suurendamine ning materjalide ja komponentide tarneprobleemide vähenemine,» teatas ettevõte börsile. «Lisaks on positiivse tulemuse taga olulised otsused äritegevuse optimeerimiseks ja kulude kokkuhoiuks ning õnnestunud hinnaläbirääkimised raamhangetes. Harju Elekter jätkab efektiivsuse parandamist, et kasvatada kasumlikkust.»