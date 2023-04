Elmo kaasas rahvusvahelistelt ja kohalikelt investoritelt 2,6 miljon eurot

Selle abil hoogustatakse kaugjuhtimistehnoloogia litsentseerimist välisturgudel, suurendatakse järgmise generatsiooni tehnoloogia arendamiseks vajaminevat meeskonda ja valmistatakse ette uued kaugjuhitava tehnoloogiaga keskkonnasäästlikud autod ning nende toomine avalikele teedele.

«Meil on hea meel panustada Eesti tehnoloogiaettevõttesse nagu Elmo, mis on suutnud ühena esimestest maailmas tuua kaugjuhtimistehnoloogial põhinevad teenused igapäevasesse praktilisse kasutusse. Näeme kaugjuhtimistehnoloogiat ja sellega seonduvaid teenuseid kui üht vajalikku lüli ka selleks, et täisautonoomsusel põhinevad juhtimistehnoloogiad jõuaksid tulevikus meie igapäevaellu,» ütles juhtivinvestori esindaja Highgoal Capital Management juht Ragnar Meitern.

Highgoal Capital Management on rahvusvahelisel kapitalil põhinev investeerimisettevõte, mis investeerib varajase ja kasvu faasis olevatesse tehnoloogiaettevõtetesse Euroopas, Lähis-Idas ja Aafrikas. Nende investeerimisportfelli kuuluvad ettevõtted nagu Unifonic, Kuda, Nordigen, Planet42 ja Bolt.

Lisaks Highgoal Capital Managementile investeerivad Elmosse Lätis asutatud kasvukapitali pakkuv ettevõte FlyCap ning Eesti kapitalil põhinevad Barolo Finants ja Saggis. Investeerimistehinguid nõustasid KPMG Baltics ja Keystone Advisers.

«See on suur tunnustus meie tiimi senisele tööle, kui suure kogemusega investorid on tänases finantskliimas valmis meie edusse panustama, ja märk sellest, et Elmo positsioon on tugev kiirelt kasvavas kaugjuhitavate sõidukite sektoris,» ütles Elmo asutaja ja tegevjuht Enn Laansoo Jr.