SEB Eesti kasum hüppas hoogsalt

«Aasta algust on iseloomustanud tarbijate madal kindlustunne, mis on umbes samal tasemel, kui see oli 2009. aasta majanduslanguse ajal. Samas maksepuhkuse taotlusi praktiliselt pole ja panga laenuportfelli kvaliteet on jätkuvalt hea, mis on märk, et ettevõtete ja eraisikute rahaline seis on endiselt stabiilne,» kommenteeris SEB Panga juhatuse esimees Allan Parik pressiteates.