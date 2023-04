Tehisintellekt: paljulubav potentsiaal ja keeruline väljakutse ka investoritele

Turg januneb AI järele

Ülemaailmne tehisintellekti turg peaks lähiaastatel märkimisväärselt kasvama tänu tehisintellekti tehnoloogiate üha suuremale kasutuselevõtule erinevates sektorites. Digitehnoloogia ja interneti edusammud on võimaldanud töödelda ja analüüsida tohutul hulgal andmeid, mis on tehisintellekti turu arengu peamine tõukejõud. Näiteks tervishoiutööstus kasutab AI-seadmeid patsientide ravitulemuste parandamiseks ja kulude vähendamiseks. Samamoodi teeb autotööstus suuri investeeringuid isejuhtivatesse autodesse, mis tuginevad navigeerimisel ja otsuste langetamisel tehisintellekti tehnoloogiale.

«Kasvav keskendumine digitaliseerimisele erinevates sektorites suurendab nõudlust AI-tehnoloogia järele. Covid-19 pandeemia on veelgi kiirendanud digitaalset kasutuselevõttu, kuna kaugtöö ja virtuaalne suhtlus on muutunud uueks normaalsuseks,» märkis Manturov. «See on kaasa toonud nõudluse tõusu AI-põhiste lahenduste järele, mis suudavad ülesandeid automatiseerida, suurendada tõhusust ja vähendada kulusid,» lisas ta.