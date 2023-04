Viisemann: investorite suhtumine on muutunud pealiskaudsemaks

Keegi ei suuda tulevikku täpselt ette näha. Seepärast on mõistlik mängida läbi erinevaid tulevikustsenaariumeid ja vältida liigsete riskide võtmist ning säilitada paindlikkus, et olla valmis kinni haarama uutest avanevatest võimalustest.

LHV pensionifondide vara on hästi hajutatud erinevate varaklasside vahel. Lisaks aktsiatele ja võlakirjadele on pensionifondide portfellides oluline koht ka kinnisvaral, väärismetallidega seotud investeeringutel ning erakapitaliinvesteeringutel. Investeeringuid kulda vaatame me eelkõige kui kindlustust ettenägematute negatiivsete šokkide vastu. Muude investeeringute puhul seame me esikohale nende poolt pakutava rahavoo stabiilsuse.