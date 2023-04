Swedbank kasvatas järsult kvartalikasumit, mahud kasvasid vähe

Tulud kasvasid esimeses kvartalis aastavõrdluses 89,2 miljoni euro võrra, seda peamiselt suuremate intressitulude toel, mis on tingitud peamiselt suurematest tuludest seoses Euroopa Keskpanga poolt tõstetud intressimääradega. Puhas intressitulu kasvas 70 miljoni euro võrra, kasvu toetasid suurem laenuportfell ning Euribori toel kasvanud intressid. Klientide suurem kaartide käive kasvatas puhast teenustasutulu 600 000 eurot. Väiksemad maksete ning väärtpaberitega seotud tulud vähendasid kaartide positiivset mõju.

2023. aasta esimeses kvartalis maksis Swedbank AS koos tütarettevõtete ja Eestis tegutsevate grupi ettevõtetega 14,4 miljonit eurot tööjõumakse, olles sellega üks Eesti suuremaid tööjõumaksude maksjaid. Ettevõtte tulumaksu maksis kontsern 9,3 miljonit eurot. Märtsis väljamakstud dividendide eest maksti aprillis täiendavalt 10,8 miljonit eurot ettevõtte tulumaksu.

«Pankade heade tulemusteni viisid nii ärimahtude kasv kui ka tõusnud baasintressimäär. Nii ettevõtted kui ka kodumajapidamised on laenukohustuste teenindamisega hakkama saanud ja võlgnevuste tase on jätkuvalt ajaloolises võrdluses väga madal. Näeme ka praeguses situatsioonis laenuportfelli kasvu võimalust. Panga tugev kapitalipositsioon annab kindlustunde, et saame kaasa aidata Eesti elu ja ettevõtete arenemisele, eriti uuema ja keskkonnahoidlikuma majanduse suunas,» ütles Swedbanki juht Olavi Lepp.