Tallinki käive kasvas, kahjum kahanes

Kontserni tulu laevaliinide käitamisest suurenes mullusega võrreldes, moodustades 124,5 miljonit eurot (91,4 miljonit eurot mullu esimeses kvartalis). Ettevõtte 15 laevast 6 olid esimeses kvartalis ja on ka praegu renditud erinevatesse maailma paikadesse ning see tõstis laevade väljarentimisest saadud tulu mullusega võrreldes enam kui üheksa korda – 30,3 miljonit eurot (2,9 miljonit eurot mullu samal ajal). Järgmise nädala lõpus ootab ees ka laeva Star väljarentimine.

«Võime 2023. aasta esimese kvartali majandustulemustega, mis on minimaalses kahjumis, rahule jääda, sest see on meie jaoks iga majandusaasta kõige keerulisem kvartal,» kommenteeris Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.