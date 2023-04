Arco Vara tõstis kasumiprognoosi, kvartalis jäädi kahjumisse

Arco Vara juht Miko Niinemäe tõdes, et tromboos kinnisvaraturul on aasta esimese kvartaliga leidnud leevendust, mida näitab eelmise aasta lõpuga võrreldes suurenenud päringute ja tehingute arv. «Me ei saa praegu rääkida veel aktiivsest turust, kuid kahtlemata on märgid positiivsed, tarbijate kindlustunne kasvab ja pangad on uute kodulaenu tingimuste suhtes paindlikud,» lausus ta.

Pärast esimest kvartalit on Niinemäe optimistlik. «Ikka ja jälle kordan üle meie kinnisvarasektori eripära – see on tsükliline, mis tähendab, et ka majandustulemusi tuleb jälgida pikemas vahemikus. Arcole tõi I kvartal kahjumi ja kuna ka II ja III kvartalis ei valmi ühtegi arendust, ei tule eeldatavalt kasumit ka sellel ajaperioodil. Seevastu aasta lõpuks on pilt hoopis teine ja me lõpetame suurema plussiga, kui oskasime aasta alguses ennustada. Meie tütarettevõte ehituse peatöövõtja Arco Tarc jõuab Kodulahe Rannakalda arendusega valmis planeeritust varem, mis tähendab, et IV kvartalis saame hakata vormistama müüki,» kommenteeris ta.