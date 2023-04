LHV uuring: üürikorterid võistlevad investeeringuna aktsiatega

Riimi hinnangul väärib tähelepanu asjaolu, et just nooremad vastajad, kes suhtusid uuringus institutsiooniliste investorite üüriturule tulekusse pigem skeptiliselt, on ise kõige aktiivsemad üürikorterite kliendid. «Sama kinnitab ka pensionifondide korterite üürnike statistika: kõige suurema osakaaluga, ehk 33 protsenti üürnikest on just nooremad, 25–34-aastased kliendid,» märkis ta.

Eurostati andmetel üürib oma eluruumi 18,4 protsenti Eesti elanikkonnast, samas kui Euroopas on see näitaja 30,1 protsenti, vahendas LHV. «Euroopa riikide suundumus näitab, et mida arenenum riik, seda rohkem on tema turul üürikortereid: edetabeli tipus on Saksamaa 50,9 protsendiga, Austria 45,8 protsendiga ja Taani 40,8 protsendiga kõigist korteritest ning kõige vähem on üürikortereid Rumeenias, kus see näitaja on 4,7 protsenti ja Ungaris ning Horvaatias, vastavalt 8,3 ja 9,5 protsendiga,» selgitas Riim.