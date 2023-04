Saunum kaasab taas raha

Pakkumisperiood algab 28. aprillil ning lõppeb 12. mail. Pakutava aktsia hind on 7,90 eurot, millest 0,10 eurot on nimiväärtus ja 7,80 eurot on ülekurss. Saunumil on üks klass aktsiaid ja pakutavad aktsiad kuuluvad samasse klassi.