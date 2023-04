Saunainnovaator Saunum kaasab raha

“Me tahame Saunumis luua parimat saunaelamust, et üha rohkem inimesi avastaksid enda jaoks sauna. Mitte kõik inimesed ei naudi kõrvetavat kuumust või hapnikuvaest õhku. Täna on maailmas kaheksateist miljonit sauna. Meie tahaksime, et neid oleks vähemalt kolmkümmend miljonit, ja need järgmised miljonid kliendid näevad suure tõenäosusega veelgi uudsema kontseptsiooniga saunu. Arendused meil juba käivad. Soome on valitud juba kuuendat aastat järjest kõige õnnelikumaks riigiks maailmas. Ma usun, et saunal on seal oma roll mängida. Neil on 5 miljoni elaniku kohta 3 miljonit sauna. Soomlased leiavad aja saunas lõõgastumiseks, mis aitab kaasa nii füüsilise kui ka vaimse tervise taastamiseks või lausa parandamiseks,” jagab Saunum Group AS juhatuse liige Henri Lindal.