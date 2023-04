Naistepesu Venemaal ja Valgevenes müüv Silvano FG laveerib sanktsioonide keskkonnas nagu miiniväljal

Kontserni jaoks oleks see tähendanud seda, et emaettevõte ei saa enam osutada oma teenuseid Venemaa tütarettevõtetele. Nõukogu määrust muudeti aga siiski õnneks hiljem nii, et seda piirangut ei kohaldata selliste teenuste osutamise suhtes, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes sellistele Venemaal asutatud juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele, mis on mõne EL-i liikmesriigi õiguse alusel asutatud või moodustatud juriidilise isiku, üksuse või asutuse omandis või ainu- või ühiskontrolli all. See tähendab, et AS Silvano Fashion Group võib oma Venemaa tütarettevõtetele juhtimisteenuseid edasi osutada.