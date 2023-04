First Republic Bank võib jälle vajada päästmist

First Republic Banki aktsia kukkus reedel 43,3 protsenti, 3,51 dollarini. Aasta algusest on pangaaktsia hävinud 97,1 protsenti.

USA pangandusjärelevalve jõudis järelduseni, et panga seisund on halvenenud ja rohkem ei saa enam loota erasektori päästeoperatsioonile.

Kui valitsus on panga konfiskeerinud, võivad suured pangad nagu JPMorgan Chase ja PNC Financial panga osta. Sündmus võib aset leida juba sellel nädalavahetusel, kirjutas Wall Street Journal.

PNC, JPMorgan, First Republic Bank ega FDIC ei vastanud Reutersi kommentaaripalvetele.

Kui San Francisco pank võetakse seniste omanike käest ära, on see alates märtsist juba kolmas pangahukk. First Republic teatas, et esimeses kvartalis vähenesid panga hoiused enam kui saja miljardi dollari võrra.

2021. aasta novembris tipus olles oli First Republic Bank väärt enam kui 40 miljardit dollarit. Nüüd on väärtus kukkunud ligi 557 miljoni dollarini. Sellega on pangal väiksem turuväärtus kui näiteks LHVl.

Ka teiste regionaalsete pankade aktsiad langesid, kuid mitte oluliselt. PacWesti aktsia langes kaks protsenti, Western Alliance aga 0,7 protsenti.

FDIC, rahandusministeerium ja Föderaalreserv pidasid varem läbirääkimisi, et pangad paneksid hoiused First Republicusse ja päästaks sellel moel panga.

Suured pangad nagu Bank of America, Citigroup, JPMorgan ja Wells Fargo hoiustasid raskustes pangas 30 miljardit dollarit.

First Republic ei suutnud leida tuge pankadelt ega erakapitalifirmadelt, et luua nn. halb pank, kuhu kuhjata väärtpaberid ja kodulaenuportfell.

Esmaspäeval tulemused avaldanud pank plaanib kahandada bilansimahtu ja kärpis juhatuse liikmete sissetulekuid, vähendab tühjalt seivat kontoripinda ja laseb teises kvartalis lahti 20-25 protsenti töötajatest.

RBC Bluebay varahalduse analüütik John Guarnera ütles, et First Republicu näol on tegemist areneva olukorraga.