Saunumi kuukäive ületas 300 000 eurot

«Aprillikuu müügiga oleme üldjoontes rahul. Aprilli planeeritud Kanada tellimuse välja saatmine lükkus mai algusesse, mistõttu rekordkuu jäi tegemata. Siiski on positiivne, et oleme saavutanud teatava stabiilsuse, mille pealt on hea edasi minna,» võttis kuu kokku Saunum Group AS juhatuse liige Henri Lindal. «Mai jooksul saame hakata aktiivselt müüma ka kõiki aprillis tutvustatud uusi keriseid ja automaatikalisasid (Saunum Luxury ja Pro Experience kerised, Leil 1.1 Plus automaatika, Autoleil). Edasimüüjate seas on uute toodetega seoses mõnus elevus ning oleme saanud juba ka eeltellimusi, mistõttu mai kuule vaatame vastu positiivselt. Saunum Spa Session kerisele alustame edasimüüjatelt eeltellimuste võtmisega juunis. Senine klientide ja edasimüüjate tagasiside Saunumi uue generatsiooni kerisele on kindlasti paljulubav» lisas Lindal.