Coop Pank suurendas optsiooniprogrammi raames aktsiakapitali

Aktsiakapitali suurendamise tulemusena kasvab Coop Panga aktsiakapital 69,1 miljonilt eurolt 69,7 miljoni euroni. Pärast aktsiakapitali suurendamist on pangal kokku 102 241 307 nimiväärtuseta lihtaktsiat.

Ühe aktsia väljalaskehind on 1,01 eurot ühe aktsia kohta, millest 0,681455 eurot on aktsia arvestuslik väärtus ja 0,328545 eurot on ülekurss. Aktsiakapitali suurendamise ja uute aktsiate eest tasumine toimub täies ulatuses rahaliste sissemaksetega. Uued aktsiad annavad õiguse dividendidele alates 2023. aasta majandusaasta eest.