Kas Euroopa Keskpank kardab ja teeb väiksema intressitõste?

Euroala alusinflatsiooni, mis ei arvesta kõvasti kõikuvate toiduainete ja energiahindadega, kasvutempo langes aprillis esimest korda alates 2022. aasta jaanuarist. Sellest hoolimata oli hinnatõus kiire ja ulatus 7,3 protsendini.

Euroopa Keskpanga läbiviidud uuring näitas, et pangad on märtsis karmistanud laenutingimusi. Samal ajal on laenuvõtjate poolne nõudlus kahanenud. Kodumajapidamiste krediit kasvas aeglasemas tempos alates 2018. aastast.

Teisipäevased numbrid viitavad sellele, et intressitõstmine on mõjutanud laenu võtmist ja see on hakanud mõjutama majandust, kirjutab Reuters.

Kõik see viitab, et Euroopa Keskpank võib võtta eeskuju USA keskpangast ja tõsta baasintressimäärasid vaid veerand protsendipunkti võrra. Samal ajal jätkub aegamööda kriisiaja lõdva rahapoliitika meetmete vähendamine.

«Euroopa Keskpank peaks olema nüüd ettevaatliku, kuna andmed räägivad veerand protsendipunktise intressitõstmise kasuks ja aegamööda rahapoliitika karmistamise poolt,» kirjutas Picteti varahalduse makromajandusliku analüüsi juht Frederik Ducrozet.