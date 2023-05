Inbankil oli läbi aegade parima müügitulemusega esimene kvartal

«Vaatamata kiirele inflatsioonile ja kõrgematele intressimääradele on tarbijate kulutused ja maksekäitumine püsinud üllatavalt tugevama. Kõrged intressimäärad ja investeeringud kasvu on küll avaldanud survet Inbanki kasumlikkusele, kuid samal ajal on Inbank olnud turul väga edukas ja purustasime esimeses kvartalis taas senised müügirekordid,» sõnas Inbanki tegevjuht ja juhatuse esimees Priit Põldoja.