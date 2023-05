TULI ÄRA ⟩ LHV Briti pank sai pangalitsentsi

Alates 2018. aastast Ühendkuningriigis tegutseval LHV Bankil on hetkel kaks ärivaldkonda: pangateenused finantsvahendajatele ning laenud väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele. Edaspidi on LHV Bankil kavas viia oma pakkumine laiema sihtgrupini, hakates juba sel aastal vastu võtma hoiuseid ja pakkuda pangateenuseid e-kaubanduse ettevõtetele. LHV Bank on täielikult kapitaliseeritud ning klientide hoiused on kaitstud finantsteenuste hüvitamissüsteemi (FSCS) kohaselt kuni summas 85 000 naela.